По решению суда с Исмакаева взята подписка о невыезде, он освобожден в зале суда.

Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности.

До начала судебного заседания он сообщил журналистам, что не признает себя виновным.

Дело по ходатайству следствия рассматривались в закрытом судебном заседании, так как в материалах, в частности, содержатся сведения о несовершеннолетних погибших.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МЧС агентству сообщили, что инспектор по пожарному надзору "действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в сфере пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер".

По данным ведомства, в феврале 2019 года в доме была проведена проверка. Выяснилось, что подвал дома использовался для проживания людей, но дополнительные противопожарные мероприятия там не проводились.

Собственника помещения — индивидуально предпринимателя — привлекли по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ к административной ответственности в виде предупреждения.

Кроме того, для устранения нарушений был установлен срок.

"При определении сроков инспектор исходил из характера пожарных рисков в данных помещениях, а также влияющих на их устранение и безопасность людей обстоятельств", — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Исмакаев был задержан в среду.

По данным регионального управления СКР, краевой главк МЧС в феврале 2019 года выявил нарушения, исключающие работу мини-отеля. Но несмотря на это, отель все равно продолжал работать.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших — двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть более двух лиц). Дело расследует центральный аппарат СКР.

С 29 января в городе продолжает действовать режим ЧС.