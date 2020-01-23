Как следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, прямой рейс авиакомпании China Southern из аэропорта Тяньхэ, обслуживающего Ухань, приземлится в Шереметьево в 19:25 мск пятницы.

Тем временем, накануне с задержкой в 14 минут в 21:54 мск из Шереметьево туда вылетел рейс той же авиакомпании.

Из Москвы в Ухань прямой рейс выполняет китайская компания China Southern. Далее после посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям.

Накануне штаб по профилактике и контролю эпидемии, расположенный в Ухани, сообщил об остановке работы с утра четверга автобусов, метро и паромов. Жителей призвали без особой необходимости не покидать город. Также введены временные ограничения на коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, "в Москве не получали сведений о закрытии аэропорта".

"NOTAM о закрытии аэропорта не поступал. Российские авиавласти не вводили ограничений на полеты в Ухань. Рейсы выполняются по расписанию", — сказал собеседник агентства.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Тяньхэ на сервисе Flightradar24, он полностью не закрыт на вылет и прилет и отчасти продолжает работу, хотя большая часть рейсов на вылет и прилет отменена. Однако, по данным Flightradar24, чуть более часа назад там приземлился борт AirChina из Урумчи, 75 минут назад — самолет China Eastern из Токио.

Московский рейс CZ355 также значится как готовящийся к вылету по расписанию. Статус "отменен" рейсу не присвоен.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны никаких ограничений на полеты в Ухань нет. Тем не менее, по его словам, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны. "Если авиаперевозчик физически не сможет выполнить рейс, например, в связи с закрытием аэропорта или введением запрета от местных властей, тогда возможны изменения в расписании. Информация должна быть доведена до пассажиров заранее", — сказал источник.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован. По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

В четверг стало известно, что в Китае изолировали уже два города в рамках борьбы с распространением коронавируса — Хуанган и Ухань.