"В Крыму ежегодно проходит более 200 событийных мероприятий, что выводит регион в лидеры по событийному туризму среди регионов России. Многие мероприятия стали ежегодными и знаковыми для Крыма", — сказали в пресс-службе.

Мероприятия, запланированные на 2020 год, для удобства туристов собрали в один календарь. Среди них — дни рождения крымских городов, мероприятия по случаю Крымской весны, музыкальны и театральные фестивали, национальные праздники Ураза-байрам и Хыдырлез, рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем" и военно-исторический "Альминское дело", "Опера в Херсонесе", байк-шоу клуба "Ночные волки" и другие. Значительная часть мероприятий пройдет в курортный сезон, который открывается 1 мая: расписан почти каждый день.

Как сообщалось, курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.