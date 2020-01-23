На такой шаг власти пошли из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса.

В КНР Новый год по лунному календарю будут отмечать с 24 на 25 января.

Ранее в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса — Хуанган и Ухань.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.