Документ подписали глава ДВМС Сергей Черёмин и директор Росконгресса Александр Стуглев.

По словам Черёмина, подписание меморандума с Росконгрессом позволит начать подготовку к реализации ряда масштабных проектов по продвижению позитивного имиджа Москвы и России в целом за рубежом.

"Сегодня нам важно не только сохранять позитивные аспекты сотрудничества между Россией и нашими зарубежными партнерами, но и находить новые формы взаимодействия и каналы коммуникации, с помощью которых удается наиболее эффективно отвечать на острые вызовы современности", — отметил он.

Стуглев со своей стороны подчеркнул, что подписанный меморандум свидетельствует о взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии совместных проектов.

"Правительство Москвы — постоянный партнер и соорганизатор крупнейших мероприятий фонда. Надеюсь, этот документ позволит существенно укрепить отношения между фондом и правительством Москвы и станет гарантом нашего долгосрочного и надежного сотрудничества", — отметил директор Росконгресса.