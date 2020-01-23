"Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу — при проведении праздничных мероприятий совместить традиции и историческую тематику с современными трендами. Уверена, что такой подход позволит привлечь поток туристов не только в областной центр, но и в малые города", — приводит пресс-служба облправительства слова Рыбкиной.

Торжества стартуют во всех 11 городах Большой засечной черты уже с июня. Основные мероприятия по празднованию 500-летию Тульского кремля планируются на конец сентября, предварительно, на 25-27 сентября.

По словам министра, итогом праздничных мероприятий в Туле станет трехдневный фестиваль "Засечная черта". Каждый из дней будет посвящен отдельному направлению: история, культура и спорт. Планируется, что это позволит привлечь к фестивалю разные аудитории.

В первый день будет торжественное открытие празднования юбилея на территории Тульского кремля. Здесь состоится выступление Мариинского театра с фрагментом оперы "Левша", большое мультимедийное шоу с видеопроекциями на стенах кремля и Успенского собора. Также запланировано открытие Музейного квартала.

Еще два дня фестиваля будут посвящены культурным событиям — проведению выставок, концертных программ, фестиваля духовых оркестров, спортивным мероприятиям.

На праздничные дни также намечены гастроли Театра Российской армии, Малого драматического театра — Театра Европы под руководством Льва Додина.

Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока). Ее общая протяженность составила более чем 4 тыс. км, объединив территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина — 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1066,5 м, общая площадь кремля — 6 га.