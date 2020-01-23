"Это меморандум еще не о приватизации и не о концессии, но о стратегическом партнерстве", — сообщил украинский премьер-министр Александр Гончарук на заседании национального инвестиционного совета при президенте Украины в швейцарском Давосе.

Позже глава правительства уточнил, что в планах – подписать с DB договор о концессии "Укрзализныци".

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу, — сказал он на "Украинском завтраке" в четверг. – Политическое решение касательно этого уже принято, и это уже громадный шаг. Еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы".

Как отметил премьер, предполагается, что соответствующее соглашение с DB будет подписано в первых числах февраля.

По словам Гончарука, стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железных дорогах и реализации ее логистического потенциала. Но власти Украины связывают с этим решением не только ожидания развития железнодорожной компании. "Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", — сказал он.

В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

Согласно меморандуму, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB. "Стороны согласились, что будут оценивать возможность и целесообразность дальнейших шагов в направлении углубления сотрудничества, включая дальнейшее подписание двустороннего соглашения о стратегическим партнерстве", — говорится в документе.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в свою очередь сообщил, что ведомство на данном этапе привлекает руководство Deutsche Bahn для сотрудничества и развития АО "Укрзализныця" в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.

"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, у Deutsche Bahn колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта. Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", — сказал он журналистам в кулуарах "Украинского завтрака".

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по двум направлениям: развитию пассажирских и грузовых перевозок. "Инфраструктура — составляющая, которая всегда в собственности государства. Пассажирские и грузовые перевозки — да, но тут отдельный сценарий", — отметил Криклий, добавив, что стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал страны.