При этом на маршруте в аэропорт Шереметьево пассажиропоток вырос на 4%, до 5,4 млн человек. Поездами "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении в 2019 году воспользовались 2,5 млн пассажиров, как и в 2018 году. Перевозки пассажиров в аэропорт Домодедово сократились на 2% до 4,3 млн человек.

"По итогам 2019 года пассажиропоток "Аэроэкспресс" продолжает положительный тренд, который был установлен в 2018 году. Но если в 2018 рост пассажиропотока во многом обеспечило проведение Чемпионата мира по футболу, то в прошедшем 2019 году сохранить стабильную и позитивную динамику даже при отсутствии мероприятий подобного масштаба в Москве позволили гибкая тарифная политика компании и ряд новых запущенных проектов", — заявила генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, слова которой приводятся в сообщении компании.

"В 2019 году наблюдался ряд сдерживающих факторов. Так, в связи с ремонтными работами на железной дороге компания была вынуждена массово отменять рейсы на некоторых направлениях. Тем не менее, мы успешно справились с сохранением и наращиванием показателей, достигнутых в 2018 году", — отметила она.

Компания отмечает, что в 2019 году "Аэроэкспресс" запустил ряд новых проектов. Так, с 15 октября 2019 года добраться в аэропорт Шереметьево стало возможно не только на поездах "Аэроэкспресс", но и на экспресс-автобусах компании, которые курсируют между станицей метро "Ховрино" и терминалом В аэропорта. Кроме того, с ноября прошлого года в рамках интеграции с МЦД-1, маршрут "Аэроэкспресса" с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево был продлен до Одинцово.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы (Шереметьево, Домодедово и Внуково). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту Шереметьево.