Как говорится в сообщении ведомства, на встрече были обозначены основные задачи Минтранса на ближайшее время и перспективу. "Результаты, которые были достигнуты за последний год, показывают эффективность работы министерства", — отметил Белоусов. Он подчеркнул, что перед Минтрансом стоят амбициозные задачи, касающиеся, прежде всего повышения эффективности работы транспортного комплекса и достижения показателей национальных проектов. Кроме того, особого внимания требуют вопросы цифровизации и безопасности отрасли.

В четверг газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на свои источники, что кураторство Минтранса может оказаться в сфере ответственности Белоусова, хотя возможно, что часть "дорожной" и транспортной тематики перейдет к "строительному" вице-премьеру Марату Хуснуллину.