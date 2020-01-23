В последний раз подобные карантинные зоны в Гонконге создавались почти 20 лет назад, когда в Китае произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS).

В Центре здравоохранения Гонконга заявили, что позже в четверг в эти лагеря будут отправлены три человека, которые ранее имели непосредственный конфликт с теми, у кого подтвердились случаи заражения коронавирусов.

"Мы развернем целую команду специалистов для работы в карантинных лагерях", — указали в этом центре.

Ранее сообщалось, что в Гонконге зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

В Китае зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались. Также есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.