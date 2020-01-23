"Необходимо начать реставрацию, консервацию строительных остатков. Мы хотим превратить Эски-Кермен в такой же туристический комплекс, как Херсонес и зарубежные античные памятники. Дома, которые мы каждый сезон засыпаем, — открыть и дать возможность смотреть посетителям", — сказал Айбабин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, сейчас ученым приходится закапывать изученные объекты ради их сохранности. При этом больших средств для приведения их в порядок не нужно: достаточно перебрать кладку и закрепить раствором, считает ученый.

Исследованием проб византийского раствора с раскопок сейчас занимаются химики "Курчатовского института" (Москва), добавил Айбабин. Кроме того, они изучат остатки жидкости на найденных амфорах: ученые считают, что это вино или нефть.

Бюджет реставрации пещерного города пока не определен. Программу реставрации подготовит Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, в который входит Эски-Кермен. По словам Айбабина, при наличии финансирования один квартал может быть восстановлен за год.

Среди важных находок 2019 года на территории пещерного города он назвал открытие храма Х века, построенного византийскими инженерами из идеально обработанных блоков. На его стенах обнаружили трехцветные фрески с частями ликов.

"Мы нашли значительное свидетельство высокого уровня культуры и грамотности населения Эски-Кермена", — добавил директор центра.

В этом году археологи планируют продолжить исследование храма, начать раскопки примыкающих построек и найти центральную резиденцию. На эти работы выделено 2 млн рублей.

Эски-Кермен расположен в Бахчисарайском районе Крыма на горном плато. Он был построен в VI веке, а разрушен — в XIII веке золотоордынскими войсками Ногая. Площадь города составляла более 8 га. Является популярным туристическим объектом.