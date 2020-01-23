Турпоток из РФ по итогам прошлого года вырос на 17,5%.

Согласно статистике, первое место по числу туристов на Мальдивах заняли туристы из Китая (284 тысяч гостей, это на 0,3% больше, чем в 2018 году). На втором месте – Индия (166 тысяч человек, плюс 83,5%), замыкает тройку лидеров Италия (136,34 тысяч гостей, плюс 29,5%).

В первую десятку помимо России также вошли Германия (131,6 тысяч туристов, плюс 11,9%), Великобритания (126,2 тысяч, плюс 10,1%), Франция, США, Япония и Австралия.

Всего Мальдивы в 2019 году посетили 1,702 млн туристов со всего мира, это на 14,7% больше, чем в 2018 году.

Как отметили в министерстве по туризму, в общей сложности туристы в 2019 году провели на Мальдивах 10,68 млн ночей, средняя продолжительность пребывания путешественников составила 6,3 дня.