"С российской стороны никаких ограничений на полеты в Ухань нет. Препятствий к выполнению рейсов в соответствии с расписанием с российской стороны нет", — сказал источник.

Тем не менее, по его словам, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны. "Если авиаперевозчик физически не сможет выполнить рейс, например, в связи с закрытием аэропорта или введением запрета от местных властей, тогда возможны изменения в расписании. Информация должна быть доведена до пассажиров заранее", — сказал источник.

Из Москвы в Ухань прямой рейс выполняет китайская компания China Southern. Далее после посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из "Шереметьево" по средам, пятницам и воскресеньям.

Как следует из расписания на сайте аэропорта "Шереметьево" накануне рейс в Ухань был выполнен. Лайнер вылетел из "Шереметьево" с задержкой в 14 минут в 21:54 мск. Ближайший рейс из Ухани в Москву ожидается в пятницу в 19:25 мск.

При этом авиакомпания ранее обещала бесплатно менять и возвращать билеты в Ухань на даты с 15 января по 29 марта включительно. Как следует из сообщения перевозчика, особые условия применимы к билетам China Southern Airlines, номера которых начинаются с 784 и маршрутам билетов, включающих перелеты из/в/через Ухань. При этом билеты должны были быть приобретены до 31 января.

"Для билетов, соответствующих требованиям, действуют специальные условия возврата. China Southern возместит плату за неиспользованные сегменты/билеты без взимания сбора за возврат (включая невозвратные билеты). Возможно также бесплатно изменить дату вылета. Для того, чтобы вернуть билет/изменить дату или получить консультацию по возврату, необходимо обратиться по месту его приобретения", — говорится в сообщении.

Число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло в Китае до 617 человек, сообщило в четверг китайское телевидение. Из-за заболевания уже скончались 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С 23 января приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, ограничивается движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейные.