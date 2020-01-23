"Более 20 млн иностранных туристов в 2019 году приехали Нидерланды и провели там как минимум одну ночь. Это на 7% больше, чем годом ранее. Около 80% путешественников – европейцы, в частности из Германии, Бельгии и Великобритании", — пишет портал.



Рост турпотока произошел на фоне активной борьбы властей с овертуризмом, который снижает качество жизни местных жителей. Сильнее других городов от наплыва туристов страдает Амстердам. В столице повысили туристический налог, запретили экскурсии по кварталу красных фонарей и демонтировали популярный арт-объект I Amsterdam.



"Общественные деятели в Нидерландах считают, что правительство должно инвестировать в борьбу с массовым туризмом. При этом выручка от туризма в стране вдвое превышает доходы от столь важной отрасли экономики, как сельское хозяйство", — отмечает портал.