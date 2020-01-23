"В Пермь 23 января в 12:47 (10:47 мск) прибыл авиарейс ZF 758 из Саньи (Китай). В связи с выявлением коронавируса в Китае в Аэропорту Перми принимаются повышенные меры безопасности. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора. В связи с тем, что на борту обнаружен пассажир с признаками болезни, из самолета не выпускали около 20 минут, на борт вызвали медиков", — сказал он, отметив, что у пассажира была высокая температура.

Он добавил, что женщину средних лет от трапа увезла бригада "скорой помощи". Сейчас выясняются причины ее плохого состояния.

На данный момент все остальные пассажиры проходят пограничный контроль.

Кузнецов уточнил, что все службы аэропорта, ответственные за прием пассажиров, приведены в режим повышенной готовности. С помощью тепловизора измеряется температура тела каждого прилетающего. Особое внимание уделяется рейсам, прилетающим из Азии.

"Подозрений на "китайскую пневмонию" не возникло пока ни в одном случае проверки. Тем не менее, в аэропорту уже организована дежурная служба на случай, если заражение будет обнаружено", — подчеркнул Кузнецов.

Позднее Кузнецов сообщил, что врачи взяли анализы у пассажира, прилетевшего из Китая в Пермь, но не выявили коронавирус. "Взяли анализы, но вирус не подтвердился. У нее просто простуда, ее отправили ее домой", — сказал Кузнецов.