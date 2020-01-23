"Турпоток на Камчатку в 2019 году составил более 240 тысяч гостей, это на 12% больше, чем годом ранее. Число иностранцев, прибывших на Камчатку, выросло почти вдвое – на 43%, до 36,3 тысяч человек", — говорится в сообщении.



По словам главы агентства Елены Стратоновой, иностранный турпоток на полуостров вырос благодаря круизным программам. "Почти 20 тысяч гостей прибыли к нам на морских судах: порт Петропавловска-Камчатского в минувший сезон посетили 20 круизных лайнеров. Это рекордная цифра за последние пять лет", — приводит пресс-служба слова руководителя агентства.



Стратонова отметила, что за прошлый год объем частных инвестиций в туротрасль вырос на две трети и превысил 3,2 млрд рублей. "Только за минувший год на Камчатке открылось 16 кафе и ресторанов, 17 новых отелей и хостелов. Кроме того, уже действующие гостиницы увеличили номерной фонд на 200 комнат", — рассказала она.



Руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края сообщила, что в ближайшее время краевое министерство транспорта и дорожного строительства начнет проектные работы по обустройству альтернативной дороги к одному из самых доступных и популярных туристических мест региона – Халактырскому пляжу.



В 2018 году Камчатку посетили 215 тысяч туристов.