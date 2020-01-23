В распространенной посольством информации говорится, что жительница Уханя, который является центром распространения опасного заболевания, поделилась с друзьями "секретом" того, как ей удалось преодолеть медицинские барьеры парижского аэропорта.

Женщина по фамилии Яо сообщила, что перед отлетом в Париж у нее поднялась температура, начался кашель. Она приняла жаропонижающее, что позволило ей в аэропорту Парижа благополучно миновать тепловизор.

Посольство Китая отметило, что "получило накануне многочисленные сообщения об этом по телефону и электронной почте от граждан КНР".

"Получив эту информацию, посольство уделило ей повышенное внимание. В тот де день вечером посольство связалось с Яо и потребовало от нее как можно скорее связаться со службой срочной медицинской помощи Парижа, поставить о случившемся в известность соответствующие службы", — говорится в сообщении китайской дипмиссии.

В декабре в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания.

Так, с 10:00 (05:00 мск) четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейных.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.