"Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило, что вспышки коронавируса в стране не было, и посоветовало общественности не беспокоиться. В Таиланде существует налаженная система эпиднадзора и скрининга для выявления заболеваний, вызываемых бетакоронавирусами MERS-CoV и SARS-CoV, птичьим гриппом и другими. Если в дальнейшем будут замечены симптомы, схожие с новой китайской пневмонией, пациенты будут немедленно госпитализированы", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в туристическом управлении Таиланда (ТАТ).

В ТАТ уточнили, что 3 января в четырех международных аэропортах Таиланда – Суварнабхуми и Дон Муанг в Бангкоке, в Чиангмае и на Пхукете – были установлены инфракрасные тепловые камеры для круглосуточного досмотра всех пассажиров. Система позволила оперативно идентифицировать коронавирус у двух туристов из китайского города Ухань.

"Так, вирус выявили у 61-летней женщины, которая приехала 8 января, и у 74-летней китаянки, прибывшей 13 января. Женщин удалось вылечить, они были отправлены на родину", — отметили в туристическом управлении.

В министерстве здравоохранения Таиланда посоветовали туристам, прибывшим из Китая в течение последних 14 дней, обратиться за экстренной медицинской помощью, если они испытывают такие признаки как лихорадка, кашель, боль в горле, насморк и одышка, или позвонить по номеру горячей линии 1422 департамента по контролю заболеваний.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря и с тех пор вышел за пределы города и страны. На данный момент известно более чем о 570 заболевших, 17 человек погибли.