С 7:00 (8:00 мск) по местному времени в стране перекрыта основная трасса из Тель-Авива в Иерусалим в связи с прибытием в аэропорт делегации из США во главе с президентом России Владимиром Путиным и американской делегации с вице-президентом США Майком Пенсом во главе.

"В период с 9:00 (10:00 мск) до 11:00 (12:00 мск) не приезжайте в Иерусалим без острой необходимости", — рекомендовала полиция.

Также будут перекрыты несколько дорог в городе и ряд общественных мест в центре города примерно до 10:00 (11:00 мск), в частности, улицы возле Кнессета, где остановились на время проведения конференции многие ее гости и участники.

Примерно около полудня перекроют для движения общественного транспорта дороги, ведущие на запад города, где расположен музей и мемориальный центр Яд-Вашем, где будут проходить мероприятия форума. Повторно дороги будут перекрывать вечером в четверг, когда лидеры отправятся в аэропорт Бен-Гуриона возле Тель-Авива.