"Диагноз — ОРВИ, у обоих. Продолжают лечение в инфекционной больнице. Лечат от респираторной инфекции", — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что диагноз коронавирус у обоих мужчин исключен.

Как сообщалось, двое мужчин, граждане КНР и России, были госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Китая, где в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек.