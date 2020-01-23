"Он был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году. Это один из наиболее полных скелетов мамонта в мире — все кости подлинные и в прекрасной физической сохранности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что музей долго искал пару для скелета самки мамонта — Матильды, одним из двух полных скелетов самок мамонта, имеющихся у российских палеонтологов.

"Сейчас увидеть "новичка" можно на выставке "Остаться навсегда" в главном здании Краеведческого музея. После этого самец мамонта переедет в Музей природы и займет место в экспозиции рядом с Матильдой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2009 году скелет Матильды был отреставрирован и дополнен костями ступней, обнаруженных в хранилищах музея. До этого экспонат стоял на подставках из пенопласта.

В 1940 г. в селе Вахрушево Коченевского района Новосибирской области на берегу реки Оёш два местных школьника обнаружили странный "рог", торчащий из глины. Местные учителя распознали в нем бивень мамонта. Об этом стало известно сотрудникам Новосибирского краеведческого музея. Местные комсомольцы под руководством ученых начали раскопки, которые длились почти две недели. В результате на свет был извлечен полный скелет самки мамонта.

В настоящее время российские палеонтологи располагают примерно 15 полными скелетами мамонтов, из них только два скелета самок. Кроме мамонтов, в Новосибирском краеведческом музее представлена практически вся мегафауна Сибири Ледникового периода: шерстистый носорог, пещерный лев, пещерный медведь, первобытный бизон и др.