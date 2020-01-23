Новая экспозиция впервые реконструирует ленинградский экспрессионизм в единстве и разнообразии путей развития пластической формы. На выставке представлено около 200 произведений 59 художников и скульпторов из Русского музея, Государственного Эрмитажа, Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков, музея "Царскосельская коллекция", Нового музея Аслана Чехоева и частных собраний Романа Бабичева.

Посетители увидят произведения художников и скульпторов Русакова, Траугота, Яновой, Глебовой, Симуна, Холиной, Игнатьева, Шуриги, Арефьева, Шварца, Васми, Шагина, Гудзенко, Михнова-Войтенко, Кубасова, Гершова, Басина, Соломона Россина и других мастеров.

Выставка будет работать до 9 марта 2020 года.