"Точная дата, когда могут возобновиться полеты (между Россией и Грузией — ИФ) не известна, и у нас нет информации из официальных источников. На предыдущей встрече в Праге у нас (с Красиным — ИФ) был разговор на эту тему. Ответ был — "мы думаем, обсуждаем, но конкретную дату не можем назвать", — сказал Абашидзе в интервью грузинской газете "Резонанси" в среду.

При этом он выразил надежду, что на предстоящей в марте встрече может появиться дополнительная информация. "Если будет со стороны России политическое решение, технически урегулировать этот вопрос не будет сложно", — заявил спецпредставитель грузинского премьера.

Что касается предварительных условий с российской стороны на восстановление полетов, то, по его словам, "никакие предусловия ни на одной встрече не были представлены".

"Заявления делались, связанные с безопасностью, которая касалась граждан России и туристов", — сказал Абашидзе.

Ранее свою точку зрения по этому вопросу выразила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. "Статистика показывает, что, несмотря на приостановление Россией прямого авиасообщения, количество туристов в Грузии растет, в том числе, Грузию наземным путем и посредством непрямых рейсов посещают и российские туристы", — отметила Турнава.

По ее словам, российские туристы подтверждают, что Грузия является для них безопасной страной. "Поэтому вопросы безопасности, по которым якобы рейсы были запрещены, не стоят на повестке дня", — заявила министр.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

До этого на рынке авиаперевозок Грузии в 2019 году работали более 40 авиакомпаний, в том числе, восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр" и совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь".

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией ранее прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.