"Эти вопросы обсуждались на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем совета директоров группы компаний "Агранта", председателем совета директоров ООО "Завидово Девелопмент" Сергеем Бачиным. Предполагается развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Объем инвестиций составит около 35 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, центр спортивных и водных развлечений и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты.

"Повысить доступность объектов для гостей позволит транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Планируется создание речного порта, который сможет принимать более 2 тыс. пассажиров в сутки, железнодорожной ветки и других объектов", — говорится в пресс-релизе.

Проект "Завидово" развивается как всесезонный курорт. Уже принимают туристов гостиницы, в том числе 5-звездочный отель "Radisson Завидово", открыт природный парк "Ямской лес", яхт- и гольф-клубы, спортивный центр.

По соглашению между правительством Тверской области и федеральным агентством по туризму на 2020-2022 годы на создание транспортно-пересадочного узла предусмотрены ассигнования в общем объеме более 1,2 млрд рублей, в том числе свыше 1 млрд рублей из федерального бюджета, порядка 195 млн рублей — из областного.