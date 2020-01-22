"В СМИ появилась информация, что поступили двое пациентов с подозрением на коронавирус, идет обследование. Это Петербург, двое прилетевших из Китая. Пациенты сейчас в стадии обследования", — сказал Мурашко журналистам.

По его словам, результаты тестирования станут известны в течение нескольких дней.

Роспотребнадзор в свою очередь сообщает, что одному из пассажиров, прилетевших в петербургский аэропорт Пулково из Китая, оказана вся необходимая помощь в связи с выявленными у него симптомами ОРВИ, точного диагноза пока нет.

"Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажир госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен. Самолет дезинфицирован", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что пока информация есть лишь по одному из госпитализированных в Пулково пассажиров с симптомами ОРВИ. Откуда прилетел пассажир, в ведомстве не уточняют.

Вместе с тем, там добавили, что самолет, на котором прибыл пассажир, дезинфицирован.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.