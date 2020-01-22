"Музей в Японии был открыт после реконструкции в марте 2018 года. И к двухлетию мы готовим выставку "Начало освоения космоса", которая и станет нашим первым совместным мероприятием с момента подписания сегодняшнего меморандума. В музее у нас будет свой уголок Циолковского", — сказал директор Аэрокосмического музея Гифу-Какамигахара Мацуи Такафуми.

В рамках подписания меморандума Калужский музей истории космонавтики подарил Японии макет слуховой трубы жившего в Калуге русского ученого Константина Циолковского. Макет был специально изготовлен музейным реставратором и будет храниться в Аэрокосмическом музее Гифу-Какамигахара. Также японская делегация увезет с собой репринтные издания рукописных брошюр Циолковского, написанные ученым в 1914 и 1929 годах. На брошюрах проставлены автографы космонавтов Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Все эти предметы будут представлены на выставке в японском музее весной.

Накануне аналогичное соглашение было заключено японской стороной с московским Музеем космонавтики. Эти события открыли год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.