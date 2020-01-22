"Утром, днём и до конца суток 23 января над Черным морем на участке Магри — Веселое (территория Сочи — ИФ) имеется опасность формирования смерчей с выходом на сушу", — сообщает пресс-служба со ссылкой на ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" в среду.
В случае выхода возникновения и выхода смерча на сушу необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине, плотно прижавшись к земле.
Кроме этого, в непогоду необходимо остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.
"Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства", — отмечает пресс-служба.
Смерчи с выходом на сушу происходят во время одинаковой температуры воздуха и воды в Черном море.
В настоящее время в Сочи температуры воды и воздуха +11.