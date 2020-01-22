"С 8 апреля в государственных музеях Московской области будет организована культурно-просветительная акция "Культурный день". Два раза в месяц граждане Российской Федерации, являющиеся пенсионерами и зарегистрированными на территории Московской области, смогут посещать музеи бесплатно", — приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Цель акции — популяризация культурного наследия Московской области, формирование единого культурного пространства государственных музеев и формирование положительного имиджа Подмосковья в сфере музейной деятельности.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что в акции примут участие 12 государственных музеев Подмосковья, каждый музей установит собственный график бесплатного посещения.

По словам собеседника агентства, акция продлится до 31 декабря 2020 года.