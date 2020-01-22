"С 20 по 23 января терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона не обслуживает международные рейсы в связи с проведением Всемирного форума памяти Холокоста. Все международные рейсы переведены в терминал 3", — пишет портал.

Как отмечается, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме. При этом терминал 1 временно обслуживает только внутренние и специальные рейсы.

Всемирный форум памяти Холокоста — серия мероприятий высокого уровня, ориентированных на сохранение памяти о Холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны.