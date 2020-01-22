Торжественные мероприятия запланированы на 25 января.

"В честь этого события для посетителей музея подготовлена насыщенная праздничная программа. Кроме того, вход в музей в этот день будет бесплатным", — говорится в сообщении.

На сайте музея отмечается, что в этот день пройдут исторические игры, выставки, выступление фольклорного ансамбля и спектакли.

В филиалах музея также состоятся праздничные мероприятия.

Датой основания Ярославского музея-заповедника считается 25 января 1865 года. В этот день состоялось публичное открытие музея Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении.

Каждый год музей посещают около миллиона человек, экскурсии проводятся на пяти языках.