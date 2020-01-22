"Если вы ездите по Исаакиевской площади, вы видите, что уже больше года стоит в лесах памятник Николаю I, в прошлом году исполнилось 160 лет с его установки. За это время его практически не реставрировали: в основном, он подвергался облегченной реставрации, в 1980 году в последний раз к этому памятнику прикасалась рука реставратора, и он сейчас находится в довольно нехорошем состоянии. Его накрыли силовыми лесами, укрепили скульптуру, и честно скажу, мы так, наверное, ни с одним объектом еще не работали", — отметил Макаров на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

По его словам, в архивах не сохранилось никаких материалов о памятнике, а чертежи архитектора Огюста Монферрана оказались в частной коллекции в Германии, и найти их помог случай.

"Мы два года потратили на доскональное исследование объекта. Честно говоря, я думал, что все будет хуже. Все не так плохо, как казалось, и объект мы обязательно отреставрируем и покажем жителям и гостям города через какое-то время. В этом году мы уже приступим к производственным работам, отойдя от проекта", — добавил Макаров, позже уточнив, что завершить работы планируется до конца 2021 года.

В текущем году в Петербурге начнутся реставрационные работы в Князь-Владимирском соборе, евангелическо-лютеранском храме Святой Екатерины, здании Александринской женской больницы, храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Продолжится реставрация в Смольном монастыре, Спасо-Преображенском соборе, дворце Юсуповых и церкви Покрова Пресвятой Богородицы. На все работы из бюджета выделено более 2 млрд рублей.

В перечень объектов реставрации по программе КГИОП на ближайшие 10 лет предлагается включить 255 многоквартирных домов-памятников. В течение 10 лет на работы выделят более 17 млрд рублей. Также в 2020 году запланирована разработка проектной документации на реставрацию фасадов более 60 объектов культурного наследия на сумму 184,9 млн рублей. Непосредственно работы начнутся с 2021 года.

Макаров посетовал на сложности борьбы с людьми, устанавливающими белые пластиковые окна в исторических домах.

"Поскольку установка приняла в последние годы характер эпидемии, наших сил побороть эту эпидемию быстро не хватает. Понятно, что мы столкнемся с этой проблемой в том числе при реставрации многоквартирных домов-памятников. В тех случаях, когда возможно будет применить судебный механизм штрафа и обязания заменить окна, мы его применим. Там, где нам это не удастся сделать — честно говорю: мы будем белые окна просто перекрашивать в коричневый цвет", — подчеркнул председатель КГИОП.

Памятник Николаю I установлен на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Расположен между Мариинским дворцом и Исаакиевским собором. Памятник по проекту Монферрана начал строиться в 1856 году после смерти императора и был открыт 25 июня (7 июля) 1859 года.

Памятник представляет собой шестиметровую конную статую Николая I работы П.К.Клодта, стоящую на пьедестале. Император изображён в парадном мундире лейб-гвардии Конного полка. Конной натурой послужил любимый жеребец государя — Амалатбе.