"По оценкам туроператоров, спрос на летние туры на курорты Краснодарского края по акциям раннего бронирования вырос в среднем от 10 до 30% по сравнению с январем прошлого года. Некоторые отели Сочи и Анапы уже остановили продажи на отдельные даты. По мнению экспертов, повышенный интерес российских туристов к направлению связан с привлекательными ценами на поездки и большим выбором отелей и гостевых домов", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, самые популярные курорты у российских туристов – Сочи, Анапа и Геленджик. Наибольшее число продаж туров приходится на Сочи, на 5-10% выросли бронирования поездок в Анапу и Геленджик, менее востребован Туапсе. Основной спрос на путешествия приходится на середину июня и начало сентября. "В это время на побережье стоит по-прежнему теплая погода, при этом стоимость туров заметно ниже", — пояснили в ассоциации.

Скидки на размещение летом в отелях Краснодарского края по акциям раннего бронирования достигают 30%.