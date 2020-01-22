Как сообщает пресс-служба музея, в течение трех месяцев участники пилотной группы — школьники старших классов — будут изучать изобразительное искусство и цифровые технологии на "территории" их взаимного пересечения, а результатом освоения программы станет собственный цифровой проект.

Программа включает занятия по теории и истории изобразительного искусства, посещение экспозиции Русского музея, практику фото и видеосъемки в музейных залах, графическую обработку и монтаж, трехмерное моделирование и программирование, освоение технологий VR/AR в специально оборудованной аудитории Центра мультимедиа Русского музея, а также командные игры и совместную работу над проектом.

Важным этапом программы станет поездка ребят в Сколково на Всероссийский фестиваль виртуальной и дополненной реальности "VR/AR Fest" и Хакатон для школьников из разных регионов России и зарубежных стран в апреле 2020 года. Дети смогут принять участие в работе разных треков и попробовать себя в реализации краткосрочного проекта, а также познакомиться с работами других участников фестиваля.

Завершением программы "Искусство и технологии. Уровень I" станет презентация цифровых проектов, созданных участниками пилотной группы программы, на площадке Центра мультимедиа Русского музея в мае.

Первый уровень программы посвящен изучению и представлению средствами новейших технологий "двухмерных" произведений изобразительного искусства. После апробации программы она будет масштабирована на регионы путем интеграции в деятельность федеральных детских технопарков "Кванториум", центров цифрового образования детей "IT-куб" и "Точки роста".

В планах Русского музея — разработка следующего уровня программы, ориентированного уже на пространственные, "трехмерные", произведения изобразительного искусства.