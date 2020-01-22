"Проектом, рассмотренным Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство вблизи горной олимпийской деревни предприятия быстрого питания на горнолыжной трассе В2. Цокольный этаж трехэтажного здания общей площадью 806,6 кв.м будет отведен под буфет и производственные помещения. На первом этаже расположат рецепцию, бильярдную и гардероб, на втором — закрытую смотровую площадку, открытые балконы и террасу. Стены и потолки планируется обшить деревянными панелями, а полы выложить массивной доской и керамогранитной плиткой", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Главэкспертизе России в среду.

По данным ведомства, в здании будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и удобного передвижения людей с ограниченными физическими возможножностями.

Строительство будет осуществляться за счет средств застройщика ООО "Обер Хутор".

Российский круглогодичный горный курорт "Роза Хутор", где в 2014 году проводились соревнования XXII зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу, расположен в Адлерском районе Сочи на берегах реки Мзымта. "Роза Хутор" — одно из самых популярных мест в России для любителей зимних видов спорта: каждый зимний сезон курорт принимает около 1 млн посетителей. Здесь работают 28 канатных дорог, общая протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье.