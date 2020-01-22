"Опасность минимизирована на сегодняшний день полностью. У нас есть своя тест-система, мы ее разработали", — сказала Попова журналистам в среду.

Тест-системы, по ее словам, позволяют диагностировать вирус. "Мы сегодня ими работаем и можем диагностировать. Это хороший результат", — отметила она.

Попова заявила также, что в России приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить страну от нового коронавируса.

"Мы усилили контроль на границе, на всех 200 с лишним пунктов пропуска ведется усиленный контроль", — сказала она.

По ее словам, все необходимые меры приняты в полном объеме, разработаны методические рекомендации для медицинских работников, рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспортных средствах.

"На сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза. Работа продолжается, мы ее ни на минуту не прекращаем. И очень внимательно следим за ситуацией, которая развивается", — сказала Попова.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, вирусом заразились 440 человек, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию. Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР.