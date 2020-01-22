"Мы усилили контроль на границе, на всех 200 с лишним пунктов пропуска, ведется усиленный контроль", — сказала Попова журналистам в среду.

По ее словам, все необходимые меры приняты в полном объеме, разработаны методические рекомендации для медицинских работников, рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспортных средствах.

"На сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза. Работа продолжается, мы ее ни на минуту не прекращаем. И очень внимательно следим за ситуацией, которая развивается", — сказала Попова.