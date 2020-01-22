"За" кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовал 261 из 300 парламентариев.

К выполнению обязанностей новый президент Греции приступит 13 марта.

Сакелларопулу стала первой женщиной, занявшей пост президента Греции.

Агентство Associated Press отмечает, что в Греции исторически очень небольшое число женщин занимают высокие посты в политической сфере. В частности, в настоящий момент 17 из 18 высокопоставленных должностей в правительстве занимают мужчины.

Президент в Греции избирается на пять лет, не обладает значительными полномочиями. Политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра.

На посту президента Греции Сакелларопулу сменит Прокописа Павлопулоса, который занимал этот пост с 13 марта 2015 года.

Поздравления избранному президенту Греции направил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Я хочу поздравить Екатерину Сакелларопулу с ее избранием на пост нового президента Греции. Избранием первой женщина на пост главы государства — это великолепный сигнал. Я верю, что Греция продолжит способствовать дальнейшем развитию Евросоюза", — написал Мишель в Twitter.