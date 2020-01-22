В том числе на внутренних маршрутах обслужено 1,630 млн человек (рост на 10%), на международных — 1,450 млн человек (рост на 26%).

На внутрироссийских воздушных линиях в 2019 году наибольший рост пассажиропотока отмечен на направлениях в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск, на международных — в Сеул, Тэгу (оба — Республика Корея) и Токио.

"Основной рост пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея, обеспечивая почти половину всего объема роста пассажиров в аэропорту Владивосток за 2019 год. Пассажиропоток на южнокорейских направлениях продолжает демонстрировать положительную динамику, составляя рост 31% по сравнению с прошлым годом", — отмечается в сообщении.

В 2019 году международная маршрутная сеть аэропорта пополнилась тремя новыми направлениями: Сиань (китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines), Тайбэй (S7 Airlines) и Дубай (Azur air).

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Консорциум инвесторов в составе группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО "МАВ" и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток", владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО "Международный аэропорт Шереметьево".