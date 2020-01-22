Инцидент произошел 21 января. Жительница Башкирии устроила на борту пьяный дебош: бросалась на пассажиров с кулаками и сумкой, материлась, "держала в напряжении весь салон на протяжении 40 минут".

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем. Капитан лайнера в свою очередь объявил, что, если она не успокоится, "самолет совершит вынужденную посадке в Иране".

В итоге буйная пассажирка смирилась и уснула. После посадки в ОАЭ женщину передали полиции. Ей грозит штраф или исправительные работы.