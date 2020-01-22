"Наиболее простые методы (чтобы не заразиться) — воздержаться от посещения провинции Хубэй, выяснять текущую ситуацию. Избегать посещения рынков, где торгуют животными и морепродуктами, использовать маски, особенно в местах скопления людей. Только термически обработанная еда и бутилированную вода. Мыть руки", — сказала Ежлова в среду журналистам.

Кроме того, она рекомендовала гражданам, ездившим в Китай, обязательно сообщить об этом врачам.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.