"Основная цель — не допустить завоз (вируса в Россию — ИФ). С этой целью усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска в Российской Федерации, не только на российско-китайской границе. Это первое. Используются дистанционное измерение температуры тела и анкетирование", — сказала начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова журналистам в среду.

По ее словам, для прибывающих из-за рубежа была разработана специальная анкета, ее рекомендуется использовать во всех пунктах пропуска.

Она также добавила, что уточнен алгоритм действий сотрудников Роспотребнадзора в случае, если будут обнаружены пассажиры с инфекционным заболеванием. Кроме того, обеспечена готовность медицинских организаций на случай выявления граждан с подозрением на новый коронавирус.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.