"Глава Талдомского городского округа Владислав Юдин провел рабочую встречу с (...) проектировщиками. (...) Итогом встречи стала договоренность о подготовке проектной документации с учетом соблюдения охранных требований по данному объекту в течение 2020 года", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что речь идет о восстановлении исторической планировки усадьбы и каскадных прудов, воссоздании парка и строительстве господского дома.

В пресс-службе окружной администрации "Интерфаксу" пояснили, что проект реставрации усадьбы подготовят за счет средств муниципального бюджета.

Село Спас-Угол является бывшим родовым имением Салтыкова-Щедрина, который здесь родился и жил первые десять лет. Усадьба Салтыковых была конфискована после Октябрьской революции и позднее сгорела. Сохранился родовой храм семьи писателя, в котором ранее располагался его музей.

В 2019 году в селе открылось новое здание музея Салтыкова-Щедрина, куда перенесли коллекцию из храма.