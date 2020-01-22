"При проверке пешего маршрута "Ангасолка — Слюдянка" инспекторы пришли к выводу о недостаточной равномерности толщины льда (...) Поэтому в настоящее время ледовые переходы по маршруту опасны. Организаторы турпоходов будут проинформированы об опасности", — говорится в сообщении со ссылкой на главного госинспектора Иркутской области по маломерным судам Евгения Гоголева.

В целях обеспечения безопасности туристов состояние льда на маршруте будет проверяться еженедельно.

Нестабильная ледовая обстановка наблюдается и на некоторых других популярных у туристов местах выхода на лед Байкала.

Так, становая трещина проходит от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль береговой линии поселков Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное до бухты Песчаная в Иркутском районе.

В районе поселка Голоустное толщина льда составляет 25-40 см, в 300 м от берега проходит становая трещина шириной от 10 до 50 см. Ледовое поле неравномерное.

Наблюдаются торосы в районе мыса Толстый, возле мыса Лиственничный в 50 м от берега, вдоль берега от мыса Большой Кадильный до мыса Малый Кадильный.

В районе мысов Кадильный и Соболев есть вероятность образования пропарин из-за теплых источников, характерных для этой местности. Ежегодно около пяти источников образуют пропарины на разных местах.