"По версии следствия, утром 4 января подозреваемый оказывал услуги 19-летнему жителю Ставрополья на паралете "Скат" в районе "Парадрома Чегем" в КБР. Он, в нарушение правил, при закрытом летном сезоне, посадил потерпевшего в указанное воздушное судно, которое, при попытке взлета не набрало высоту и столкнулось со склоном горы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего житель Ставрополья погиб, а подозреваемый получил травмы и был госпитализирован в больницу, где находится и в настоящее время.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что 4 января параплан совершил жесткую посадку в Кабардино-Балкарии, в результате чего погиб один человек. Была организована доследственная проверка.