Агентство "Рёнхап" сообщает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, для которого провели экстренный брифинг в связи с угрозой коронавируса, распорядился о введении специальных профилактических мер в аэропортах и морских портах, а также — в городах. Также президент приказал предоставить ему полный отчет о возможном влиянии данного заболевания на южнокорейскую экономику.

"Рёнхап" отмечает, что ужесточение профилактических мер осуществляется на фоне приближения Нового года по лунному календарю (25 января), в преддверии которого ожидается серьезный наплыв туристов из Китая, где и было зафиксировано появление нового вируса.

В частности, в расположенном в 70 км от Сеула международном аэропорту Инчхона — главной воздушной гавани Южной Кореи — сотрудники органов здравоохранения проводят дополнительный осмотр всех пассажиров с температурой 37,5 и выше или с симптомами болезни; в случае подозрения на наличие болезни пассажиров будут помещать в карантин.

Повышенные меры безопасности предпринимают в международном аэропорту Кимхэ (Пусан) и международном аэропорту Чхонджу, на острове Чеджудо, куда ожидается прибытие более 30 тыс. китайских туристов, в том числе, на авиарейсах из Пекина, Шанхая, Нинбо и Ханчжоу.

"Рёнхап" напоминает, что в понедельник случай заражения новым типом коронавируса был подтвержден у гражданина Китая, который прибыл в Южную Корею через международный аэропорт Инчхона.

В свою очередь в среду генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга заявил, что в связи с распространением нового вируса правительство введет усиленные проверки в пунктах въезда в Японию, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Он отметил, что Токио будет внимательно следить за результатами ожидающегося позднее в среду экстренного заседания комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов ВОЗ в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.