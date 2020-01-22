Согласно документу, цель работ по разработке правил — "актуализация законодательства в области орнитологической защиты полетов гражданских воздушных судов". В случае согласования правила могут вступить в силу в июне 2020 г.

В настоящее время орнитологическое обеспечение полетов регулируется федеральными авиационными правилами "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ". В этом документе требования к защите от птиц не конкретизированы, раскрываются в общих чертах.

В августе прошлого года самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из "Жуковского" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.