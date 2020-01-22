Оставленную пассажиром сумку обнаружила около 10:30 мск агент службы организации перевозок аэропорта. В сумке находились личные вещи и денежные средства в размере 1 млн рублей.

"Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников воздушной гавани, пассажир был оперативно найден, а сумка с денежными средствами была возвращена еще до его вылета", — добавили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Международный аэропорт Нижнего Новгорода является основным запасным аэродромом московского авиаузла.