"Хоть я и не любитель рекордов, но сегодня все-таки был взят температурный рекорд в Москве 1999 года. Около нуля часов в среду было +4,3 градуса, в 1999 году было +3,8 градуса", — сказал Вильфанд "Интерфаксу" в среду.

Он добавил, что накануне погода всего 0,2 градуса не дотянула до рекордного значения — в Москве было +3,5 градуса при рекорде для 21 января в +3,8 градуса.

Вильфанд уточнил, что теплая погода стоит не только в Москве, но и на всей территории страны. В атмосфере сложилась крайне редкая ситуация, когда теплый воздух с Атлантики проходит через весь континент до Тихого океана, в результате температурный режим азиатских регионах выше нормы на 22-23 градуса.

Между тем, в Москве уже началось небольшое похолодание: в городе сейчас от 0 до +2, в ночь на четверг будет -3...-5, а по области до -8, местами небольшой снег. В четверг ветрено, на дорогах гололедица, днем сохранятся ночные -3...-5, и к вечеру похолодает до -5...-7, а по области до -10.

Однако уже в пятницу начнется очередной рост температуры.