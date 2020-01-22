"В настоящий момент у нас нет сведений о том, что российские граждане есть среди зараженных. Скорее всего, их нет", — сказал представитель посольства агентству в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель российской дипмиссии отметил, что, поскольку россиян среди заболевших нет, специальных мер пока что не предпринимается, посольство ведет информационно-разъяснительную работу в социальных сетях.

"Но, опять же, так как ситуация стремительно развивается, у нас соответствующие специалисты этим вопросом занимаются на случай, если масштаб эпидемии будет увеличиваться", — заявил Егоров.

На вопрос, какое количество граждан РФ может находиться в китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка вируса, и в стране в целом, он сообщил, что такой информацией в посольстве не располагают.

По словам пресс-атташе, дипмиссия находится в контакте с министерством здравоохранения Китая и Китайским центром по профилактике и контролю заболеваний.

"Они нас информируют о ситуации в Ухане, о количестве заболевших. Мы в свою очередь информируем нашу миграционную службу, Роспотребнадзор и соответствующие структуры", — сообщил представитель посольства.

По последним данным, полученным российским посольством, число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 440 человек, скончались девять человек, пояснил Егоров. Эти же данные приводили китайские власти.