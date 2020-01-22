"Глория" принесла разрушения на восток Испании, во многих провинциях объявили "красный" уровень тревоги. Больше всего пострадали Балеарские острова и Валенсия, где наводнения и сильный ветер вызвали хаос. В понедельник синоптики сообщили о скорости ветра 115 км/ч, снегопадах и огромных волнах на побережье Средиземного моря", — пишет портал.

Из-за разгула стихии в Испании погибли уже как минимум четыре человека. Одного мужчину убила оторвавшаяся из-за ветра черепица, двое погибли из-за переохлаждения, еще одного человека сбил потерявший управление водитель фургона.

На один день закрывался аэропорт Аликанте, что привело к отмене более 200 рейсов, в том числе в Москву. На данный момент аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

"Шторм движется во Францию, он уже достиг департамента Восточные Пиренеи. Все спасательные службы региона приведены в повышенную готовность. Закрыта автомагистраль А9 на границе Испании и Франции", — отмечает BBC.

Как сообщает портал, "Глория" – самый мощный зимний шторм в Испании за последние 40 лет.